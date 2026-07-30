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Талалаев: «Если кто‑то рассказывает, что «Балтика» тяжеловата, пусть посмотрит цифры»

Талалаев: «Если кто‑то рассказывает, что «Балтика» тяжеловата, пусть посмотрит цифры»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высоко оценил физическую готовность команды на старте нового сезона, при этом подчеркнув, что футболистам еще предстоит прибавить в качестве принимаемых на поле решений.

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