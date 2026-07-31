Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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"Мы готовы": Киев предложил США безумный план ради военной поддержки

"Мы готовы": Киев предложил США безумный план ради военной поддержки

Киев выразил готовность оказать военную поддержку Соединенным Штатам и государствам Персидского залива в противостоянии с Ираном в обмен на поставки вооружений, сообщает издание Politico со ссылкой на источники среди украинских должностных лиц.

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