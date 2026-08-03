💡В Севастополе без света осталась часть потребителей второй очереди в районах Камышовой бухты и Байдарской долины Причина — увеличение дефицита мощности, сообщили в «Севастопольэнерго».
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
💡В Севастополе без света осталась часть потребителей второй очереди в районах Камышовой бухты и Байдарской долины Причина — увеличение дефицита мощности, сообщили в «Севастопольэнерго».