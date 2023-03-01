Politros

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Госдеп США: Вашингтон добивается от Москвы согласия на продление зерновой сделки

Госдеп США: Вашингтон добивается от Москвы согласия на продление зерновой сделки

Вашингтон пытается добиться от Москвы согласия на продление и по итогу усиление зерновой сделки. Об этом сообщил представитель американского Госдепа Нед Прайс.

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