Нефтяной рынок отказывается от американского предложения

Июнь принёс немало потрясающих новостей для рынка нефти. Восемь стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, продлили сокращение добычи нефти на 1,66 млн баррелей в сутки до конца 2025 года, дополнительные ограничения на 2,2 млн баррелей будут постепенно сведены на нет с октября.