Не может быть совпадением: завистливая Меган снова пытается затмить Кейт Миддлтон

Герцогиня в который раз повела себя неэтично. Меган смертельно завидует Кейт Миддлтон LEGION-MEDIAМеган Маркл просто не в состоянии переносить ситуации, когда внимание публики оказывается сосредоточено не на ее драгоценной персоне, а на женщине, которую она считает своей соперницей и конкуренткой, то есть на Кейт Миддлтон.