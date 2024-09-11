Не может быть совпадением: завистливая Меган снова пытается затмить Кейт Миддлтон

Герцогиня в который раз повела себя неэтично. Меган смертельно завидует Кейт Миддлтон LEGION-MEDIAМеган Маркл просто не в состоянии переносить ситуации, когда внимание публики оказывается сосредоточено не на ее драгоценной персоне, а на женщине, которую она считает своей соперницей и конкуренткой, то есть на Кейт Миддлтон.
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