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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Арсенал» и «Ливерпуль» встретятся уже в 1/32 финала Кубка Англии. Букмекеры назвали фаворита

«Арсенал» примет «Ливерпуль» в матче 1/32 финала Кубка Англии. Команды дважды встречались в 2023-м году – оба раза была зафиксирована ничья (2:2, 1:1).

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