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Воронежские новости

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27 детей, проглотивших инородное тело спасли воронежские врачи за месяц

27 детей, проглотивших инородное тело спасли воронежские врачи за месяц

Всего медики выявили 24 инородных тела - в желудочно-кишечном тракте и 3 - в бронхах. Из пищеводов семи маленьких пациентов эндоскопическим путем удалили монеты и батарейку, из желудков пяти малышей - магниты, монеты и батарейки, а из бронхов еще троих - арахис, фундук и куриную кость.

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