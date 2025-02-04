27 детей, проглотивших инородное тело спасли воронежские врачи за месяц

Всего медики выявили 24 инородных тела - в желудочно-кишечном тракте и 3 - в бронхах. Из пищеводов семи маленьких пациентов эндоскопическим путем удалили монеты и батарейку, из желудков пяти малышей - магниты, монеты и батарейки, а из бронхов еще троих - арахис, фундук и куриную кость.