Почему следствие инкриминировало Игорю Стрелкову обвинения в экстремизме

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Я видел по укро тв, как Порошенко говорил, что он президент мира и остановит АТО. Видимо Путин повелся на это. Та же история и с Зелей. Но Путин уже не поверил. Даже не то, чтобы не поверил, а понял, что не президенты рулят на Украине. ЗЫ. Кстати, писал минские соглашения Порох вместе с Меркель. Есть интервью П. в укр. газете. Он там все расписывает.