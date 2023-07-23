Несомненно, главная общественно-политическая новость последних дней – это задержание и заключение под стражу сроком минимум на 2 месяца экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина).
Почему следствие инкриминировало Игорю Стрелкову обвинения в экстремизме
Комментарии
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Виктор Журавлев
Поздравлял!
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7 час.
Виктор Журавлев
Да, извините, не поздравлял Путин Зеленского. Но это произошло не по причине антиконституционного захвата власти, а по причине нелестных слов Зеленского в адрес Путина.
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7 час.
HotRS
Я видел по укро тв, как Порошенко говорил, что он президент мира и остановит АТО. Видимо Путин повелся на это. Та же история и с Зелей. Но Путин уже не поверил. Даже не то, чтобы не поверил, а понял, что не президенты рулят на Украине. ЗЫ. Кстати, писал минские соглашения Порох вместе с Меркель. Есть интервью П. в укр. газете. Он там все расписывает.
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2 час.
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