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Владимир Корнилов: Польская «Нехта» не замечает местные протесты. А что такое?

Владимир Корнилов: Польская «Нехта» не замечает местные протесты. А что такое?

Польская оппозиция во главе с Качиньским созывает на завтра на 4 часа дня массовый митинг протеста у здания Сейма с тем, чтобы принудить власть освободить политических заключенных, схваченных вчера в президентском дворце.

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