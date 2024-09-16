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Китай

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Китай ускорит создание диверсифицированной системы продовольственного снабжения

Пекин, 15 сентября /Синьхуа/ -- Власти Китая опубликовали руководящие принципы по ускоренному созданию диверсифицированной системы снабжения продовольствием в целях обеспечения продовольственной безопасности и построения державы с сильным сельским хозяйством.

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