Китай ускорит создание диверсифицированной системы продовольственного снабжения

Пекин, 15 сентября /Синьхуа/ -- Власти Китая опубликовали руководящие принципы по ускоренному созданию диверсифицированной системы снабжения продовольствием в целях обеспечения продовольственной безопасности и построения державы с сильным сельским хозяйством.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)