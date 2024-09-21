Продвинутые системы помощи не безопасны, хотя и облегчают вождение

С увеличением числа автомобилей с расширенным списком систем помощи водителю и частичного автопилотирования наблюдается тенденция использования новых технологий для выполнения задач, не связанных с вождением.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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