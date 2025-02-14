Профессор Коденцова: восполнить дефицит витаминов обычной едой не получится

Традиционные продукты не помогут восполнить недостаток витаминов. Об этом kp.ru рассказала профессор, главный научный сотрудник ФГБУН ФИЦ питания и биотехнологии, доктор биологических наук Вера Коденцова.
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