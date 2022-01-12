Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у побережья Аляски

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у побережья американского штата Аляска. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS) Эпицентр подземных толчков располагался в 71 км к юго-востоку от населённого пункта Никольский на Алеутских островах.