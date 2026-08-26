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Аргументы и Факты

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Юрист Сергеев рассказал, что учесть при передаче квартиры детям

Юрист Сергеев рассказал, что учесть при передаче квартиры детям

При передаче недвижимости детям важно заранее выбрать подходящий способ оформления и учитывать возможные претензии других наследников, а для квартиры в совместной собственности супругов потребуется участие обоих владельцев.

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