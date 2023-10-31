Торговые точки в городе ЯНАО приведут к единому внешнему виду

В Новом Уренгое (ЯНАО) будут обновлены киоски и торговые павильоны. Постановление об утверждении единого дизайна нестационарных торговых объектов, подписанное главой города Андреем Вороновым, опубликовали на сайте мэрии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии