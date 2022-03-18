Щербакова, Ласицкене, сестры Аверины 21 марта встретятся с Матыциным – они обсудят меры поддержки спортсменов в условиях санкций

Министр спорта РФ Олег Матыцин 21 марта обсудит с российскими спортсменами меры поддержки в условиях санкций.

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