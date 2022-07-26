Врачи нашли ранее неизвестное серьезное когнитивное нарушение у 25% переболевших COVID-19

Исследователи из Бразилии (Федеральный университет Минас-Жерайса, Институт Рене Рашу, Федеральный университет Валес-ду-Жекитиньона и Мукури) выяснили, что почти четверть переболевших коронавирусом в легкой форме демонстрируют серьезные нарушения зрительно-пространственного восприятия, которые могут помешать человеку в повседневной жизни и даже сказаться на навыках рисования.