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Аллей-уп на Брэндона Дэвиса и блок-шот Мустафы Фалля – в Топ-10 моментов 30-го раунда Евролиги

Аллей-уп на Брэндона Дэвиса и блок-шот Мустафы Фалля – в Топ-10 моментов 30-го раунда Евролиги

Евролига представила подборку лучших моментов 30-го раунда регулярного чемпионата. Топ-10 возглавили Брэндон Дэвис («Барселона») и Мустафа Фалль («Олимпиакос»).

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