Самолет возвращается в аэропорт Хабаровска из-за трещины в лобовом стекле

Global Look Press/Alex Halada, Alex Halada/ZUMAPRESS.com Летевший в Николаевск-на-Амуре самолет возвращается в аэропорт Хабаровска из-за трещины на лобовом стекле, сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситутацией.
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