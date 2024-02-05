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Самолет возвращается в аэропорт Хабаровска из-за трещины в лобовом стекле

Самолет возвращается в аэропорт Хабаровска из-за трещины в лобовом стекле

Global Look Press/Alex Halada, Alex Halada/ZUMAPRESS.com Летевший в Николаевск-на-Амуре самолет возвращается в аэропорт Хабаровска из-за трещины на лобовом стекле, сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситутацией.

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