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Крымская газета

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Стихи с передовой: в Санкт-Петербурге презентовали книгу «Наш ZOV» крымской поэтессы Маргариты Шитовой

Стихи с передовой: в Санкт-Петербурге презентовали книгу «Наш ZOV» крымской поэтессы Маргариты Шитовой

В Санкт-Петербурге презентовали сборник эссе и стихотворений «Наш ZOV». В основе книги – поэтический оттиск двух лет жизни крымской поэтессы Маргариты Шитовой в прифронтовой Запорожской области.

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