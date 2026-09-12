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FiNE NEWS

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Песков заявил о невозможности встречи Путина и Зеленского на саммите G20 в Майами

Встреча президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского на саммите G20, который пройдет в декабре 2026 года в Майами, невозможна.

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