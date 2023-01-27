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Пол Джордж исполнил эффектную «мельницу» в матче со «Сперс» и отправил зрителям воздушный поцелуй

Пол Джордж исполнил эффектную «мельницу» в матче со «Сперс» и отправил зрителям воздушный поцелуй

Форвард «Клипперс» Пол Джордж отметился красивым моментом в матче со «Сперс» (138:100). Джордж после перехвата исполнил «мельницу» в быстром отрыве и отправил болельщикам воздушный поцелуй.

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