Меня зовут Светлана, и я хочу поделиться своей историей. Я живу с мужчиной по имени Антон. Он ушёл от жены, но официально ещё не развёлся.
Когда прошлое мешает настоящему
Комментарии
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Татьяна Хлусова
А что, это что-нибудь изменило бы (если бы "дождалась развода и узаконила")? Вы же сами говорите: сын всегда будет мешать.
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5 час.
radiofree
Нечего было связываться с женатым мужиком,неужели холостых мало?
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4 час.
Татьяна Хлусова
Конечно, мало - у нас же женщин больше, чем мужчин, всех холостых уже разобрали 😄
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3 час.
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