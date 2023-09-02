Нацисты выпустили по региону более полторы сотни снарядов, также были и дроны. Значительные разрушения зафиксированы в поселке Уразово.
ВСУ обстреливают три российских региона: ракеты убивают людей и разрушают частные дома
Комментарии
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EY
Eduard Yushchenko
Оленевод . Когда будет адекватный ответ? Хахлы обнаглели от безнаказанности
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20 час.
Г
Галина
Всё близится к большому договорняку больших дядей.Если бы Кремль реально хотел победить нацистов,это было бы уже сделано.Ничего не меняется на фронте потому,что политикам так надо.Жалко только мужиков.Но даже они уже начали понимать,что всё равно всё закончится словами " главного":( боже храни америку).
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12 час.
ЛЛ
Людмила Лебедева
Уже внаглую пускают дроны днем на приграничных области.Власти даже боятся ставить в известность людей.
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8 час.
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