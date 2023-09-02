ВСУ обстреливают три российских региона: ракеты убивают людей и разрушают частные дома

Г

Галина

Всё близится к большому договорняку больших дядей.Если бы Кремль реально хотел победить нацистов,это было бы уже сделано.Ничего не меняется на фронте потому,что политикам так надо.Жалко только мужиков.Но даже они уже начали понимать,что всё равно всё закончится словами " главного":( боже храни америку).