От нового оружия русских до туалета не добежишь: Откровения украинского оператора беспилотников

Наконец-то на фронте свершилось то, о чём долго и последовательно говорили русские патриоты-технари: наши начали активно внедрять новые виды вооружений, которые делают жизнь ВСУ невыносимой, а фронтовое существование врага — несовместимым с жизнью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии