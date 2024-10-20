Сила в правде
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Сила в правде

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От нового оружия русских до туалета не добежишь: Откровения украинского оператора беспилотников

От нового оружия русских до туалета не добежишь: Откровения украинского оператора беспилотников

Наконец-то на фронте свершилось то, о чём долго и последовательно говорили русские патриоты-технари: наши начали активно внедрять новые виды вооружений, которые делают жизнь ВСУ невыносимой, а фронтовое существование врага — несовместимым с жизнью.

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