65% выпускников школ Мангистау не хотят уезжать учиться в другие регионы и страны – исследование

По поручению премьер-министра РК в Актау под председательством зампремьера Серика Жумангарина прошло совещание по вопросам грантов на высшее образование для мангистауской молодежи и повышения качества подготовки кадров.
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