Свердловская область предлагает приравнять школьников из семей мигрантов к людям с ограниченными возможностями в целях улучшения образования

Власти Свердловской области рассматривают возможность признания детей из семей мигрантов детьми с особыми образовательными потребностями, тем самым предоставляя им право на дополнительные льготы и поддержку в образовательном процессе.
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