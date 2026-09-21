Стало известно, сколько мест получили партии в парламенте Алтайского края на выбрах

Большинство снова у "Единой России" В новом, девятом созыве Алтайского краевого Законодательного Собрания будет пять фракций: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди" и "Справедливая Россия".
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