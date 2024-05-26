Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 441 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Да врут они,20 лет Запад откровеено лжет!Россия устраивает...
  • Eduard
    Ваши поставки незаконны и называются вмешательством!Россия устраивает...
  • Eduard
    Вам все время Западу намекают на сколько законны эти поставки?Ваша территория,где вы можете помогать,это Европа,там п...Россия устраивает...

В ВСУ боятся, что ужесточение мобилизации не повлияет на ситуацию на поле боя — CNN

В ВСУ боятся, что ужесточение мобилизации не повлияет на ситуацию на поле боя — CNN

Украинские мужчины теперь стоят перед выбором: «столкнуться с возможностью отправки на передовую или уклониться и подвергнуться наказанию и осуждению», об этом пишет CNN, анализируя усиление мобилизации на Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх