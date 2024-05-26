Украинские мужчины теперь стоят перед выбором: «столкнуться с возможностью отправки на передовую или уклониться и подвергнуться наказанию и осуждению», об этом пишет CNN, анализируя усиление мобилизации на Украине.
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