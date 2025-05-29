Брать или не брать Украину. Размышления о проблемах, которые придется решать

Победа, что может быть желаннее для солдата? Но какую цену мы готовы заплатить за победу? Сможем ли мы решить все те проблемы, которые возникнут после победы? Или правы наши военные и государственные руководители? Может, стоит остановиться, создать буферную зону и решать проблемы на новых российских территориях? А проблем там много.