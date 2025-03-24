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Минные ловушки ВСУ заблокировали отступление киевских сил из Гоголевки

Минные ловушки ВСУ заблокировали отступление киевских сил из Гоголевки

Украинские подразделения потеряли шанс на отступление из курской Гоголевки в Сумскую область из-за собственных минных заграждений, что стало результатом попыток сдержать наступление российской армии в данном районе.

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