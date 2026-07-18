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Новости СВО: Армия РФ седьмые сутки бьёт по портам Одесской области и зачищает вражеские укрепления на Славянском направлении

Новости СВО: Армия РФ седьмые сутки бьёт по портам Одесской области и зачищает вражеские укрепления на Славянском направлении

Новости СВО: Армия РФ седьмые сутки бьёт по портам Одесской области и зачищает вражеские укрепления на Славянском направлении УДАРЫ ПО УКРАИНЕ Российская армия седьмые сутки бьёт по портам Одесской области.

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