Новости СВО: Армия РФ седьмые сутки бьёт по портам Одесской области и зачищает вражеские укрепления на Славянском направлении УДАРЫ ПО УКРАИНЕ Российская армия седьмые сутки бьёт по портам Одесской области.
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