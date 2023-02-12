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Алькарас сделал тату на руке с датой финала US Open-2022

Алькарас сделал тату на руке с датой финала US Open-2022

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас сделал татуировку в честь победы на US Open. 19-летний испанец набил на руке дату финала турнира – «11.

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