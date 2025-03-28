Финские лесорубы в тоске по русской березе. В то время как их леса улетают фанерой по Европе

Финны так гордились своими лесами и своей деревообрабатывающей промышленностью (которая, кстати, работала на российском сырье), что в марте 2021 года даже собирались запустить первый в мире деревянный спутник Земли, как символ могущества этой своей отрасли.
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