В Кремле отреагировали на переброску эстонских войск к российской границе

Британское издание Financial Times со ссылкой на источники в эстонских вооружённых силах, разведке и Министерстве обороны сообщило, что Эстония начала передислокацию элитных воинских подразделений ближе к границе с Россией и перестраивает военную стратегию, делая ставку на «активную оборону».