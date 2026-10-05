В Кремле отреагировали на переброску эстонских войск к российской границе

Британское издание Financial Times со ссылкой на источники в эстонских вооружённых силах, разведке и Министерстве обороны сообщило, что Эстония начала передислокацию элитных воинских подразделений ближе к границе с Россией и перестраивает военную стратегию, делая ставку на «активную оборону».
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