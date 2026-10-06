Не инструкция к применению: 5 частей тела, без которых человек может обойтись

Врачи могут рекомендовать даже удалять эти органы по показаниям, и после операции пациенты продолжают полноценно жить в здоровом теле.
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