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Не инструкция к применению: 5 частей тела, без которых человек может обойтись

Не инструкция к применению: 5 частей тела, без которых человек может обойтись

Врачи могут рекомендовать даже удалять эти органы по показаниям, и после операции пациенты продолжают полноценно жить в здоровом теле.

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