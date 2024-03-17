Избирательный участок в Запорожской области загорелся после атаки дронов ВСУ

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что на избирательном участке в городе Каменка-Днепровская Запорожской области произошёл пожар посте атаки дронов-камикадзе Вооружённых сил Украины.
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