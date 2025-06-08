Проба 2
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Проба 2

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Как выглядели и чем занимались бы великие писатели, если бы жили в наше время

Как выглядели и чем занимались бы великие писатели, если бы жили в наше время

Что было бы, если бы Есенин вел Telegram-канал, Гумилев устраивал книжные клубы в Zoom, а Ахматова делилась поэзией в сторисы? Какие темы волновали бы их сегодня, как бы они выглядели, о чем писали, как одевались? Мы решили пофантазировать и представить, как могли бы жить 6 великих писателей и поэтов в современном мире.

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