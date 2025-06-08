Как выглядели и чем занимались бы великие писатели, если бы жили в наше время

Что было бы, если бы Есенин вел Telegram-канал, Гумилев устраивал книжные клубы в Zoom, а Ахматова делилась поэзией в сторисы? Какие темы волновали бы их сегодня, как бы они выглядели, о чем писали, как одевались? Мы решили пофантазировать и представить, как могли бы жить 6 великих писателей и поэтов в современном мире.