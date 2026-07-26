Посол Корчунов обвинил НАТО в обострении ситуации в Арктике

Посол Корчунов выразил обеспокоенность действиями НАТО в Арктике. Внерегиональные члены альянса усиливают конфронтацию, заявил он, комментируя призыв главы МИД Германии Вадефуля к увеличению сдерживания на северном фланге.
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