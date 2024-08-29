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Парламентская газета

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Вучич: Сербия не намерена оправдываться за отношения с Россией

Вучич: Сербия не намерена оправдываться за отношения с Россией

Сербия не намерена оправдываться перед западной прессой за отношения с Россией. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном 29 августа, передает ТАСС.

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