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Царьград

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Военные рассказали о ночной атаке БПЛА на Россию: Где работала ПВО

Военные рассказали о ночной атаке БПЛА на Россию: Где работала ПВО

Минувшей ночью украинские дроны атаковали три региона России. Подробности сообщили в Минобороны.В ночь на 6 апреля военные ВСУ атаковали Ростовскую, Курскую и Белгородскую области, информирует министерство обороны в тг-канале.

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