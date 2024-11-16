БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Игорь Максаков
    Как разворачиваются события в мире, долларом скоро, уже на следующий год, будут пользоваться сами США с небольшим кол...Элита готовит нев...
  • Игорь Максаков
    Да насрали на эту грёбанную бумажку, ничем не обеспеченную, все нормальные люди.Элита готовит нев...

Элита готовит невиданную и неслыханную аферу с деньгами, считает Катасонов

Элита готовит невиданную и неслыханную аферу с деньгами, считает Катасонов

В МИРЕ ДЕНЬГИ ЭКОНОМИКА Элита готовит невиданную и неслыханную аферу с деньгами, считает Катасонов Все, кто сегодня хранит доллары в своём кармане и кошельке или же имеет банковский счёт, на котором имеются долларовые сбережения, невольно принимает участие в очень сомнительной лотерее.

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Комментарии
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A
Anodtat
Опять райкомовская проститутка жизни учит.
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3 час.
Игорь Максаков
Да насрали на эту грёбанную бумажку, ничем не обеспеченную, все нормальные люди.
Ответить
46 мин.
Игорь Максаков
Как разворачиваются события в мире, долларом скоро, уже на следующий год, будут пользоваться сами США с небольшим количеством стран. Всё когда-то заканчивается.
Ответить
42 мин.

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