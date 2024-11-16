В МИРЕ ДЕНЬГИ ЭКОНОМИКА Элита готовит невиданную и неслыханную аферу с деньгами, считает Катасонов Все, кто сегодня хранит доллары в своём кармане и кошельке или же имеет банковский счёт, на котором имеются долларовые сбережения, невольно принимает участие в очень сомнительной лотерее.