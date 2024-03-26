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Кто после трагедии в "Кpoкусе" старательно пытается замять тему с мигрантами, чтобы продолжить вести свой выгодный бизнес

Кто после трагедии в "Кpoкусе" старательно пытается замять тему с мигрантами, чтобы продолжить вести свой выгодный бизнес

Интересная жизнь с Vera Star По понятным причинам все информационные ресурсы сегодня заполнены одной единственной темой - трагедией произошедшей 22 марта.

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Комментарии
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yuriy ivanov
Был ЛИМИТ(а), теперь уж нет.  ... Задохнешься от чурчхел и чахохбил.
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1 час.
БВ
Борис Выдрин
НО , к великому сожалению, это же правда! Посмотрите ещё на Кадырова и вспомните, куда он дел того сопляка из Волгограда? Ведь никто из администрации президента и силовых органов не доложил народу, какие особые полномочия даны этому главе провинции, чтобы издеваться над иноплеменником. Это событие как назвать? Я полагаю - провокацией.
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21 мин.
И
Игорь
Я каждый день по работе общаюсь с киргизами, таджиками, чеченами и когда я приезжаю на объект, они все мне рады, чай, кофе, приезжай еще. Ни капли агрессии. Так же в лагере-все братья. Так что ни надо тут пропаганду вести, в каждой национальности есть мрази конченные, но в основном люди. А завербовать можно из любой национальности. Если он родился гандоном, то это национальности не имеет!
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10 мин.

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