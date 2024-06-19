Диетолог Королева: желание пить много воды – это признак эндокринных заболеваний

Специалисты советуют в день пить около двух литров воды для нормального функционирования организма. Однако если человек превышает эту норму, часто испытывает жажду, то это может говорить о наличии серьезных заболеваний, в том числе сахарного диабета второго типа или болезни почек, рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева Общественной Службе Новостей.