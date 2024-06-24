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Гальченюк о «Флориде» и «Эдмонтоне»: «Исторический финал Кубка Стэнли. «Ойлерс» – сбалансированная команда. Клуб, дошедший до финала, – это не один игрок»

«Флорида» и «Эдмонтон» проведут седьмой матч серии. – Что скажете о шестом матче финала Кубка Стэнли? – Было ощущение, что «Эдмонтон» на один-два шага впереди.

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