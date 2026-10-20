Очередной выпуск "Щит и фейка" — о том, как информационная истерия снова разбилась о реальность. Украинские журналисты и эксперты с серьёзным видом предрекали бунты, штурм Кремля и "предел человеческого терпения" — а на деле получился очередной сеанс самоуспокоения для своей аудитории.