Очередной выпуск "Щит и фейка" — о том, как информационная истерия снова разбилась о реальность. Украинские журналисты и эксперты с серьёзным видом предрекали бунты, штурм Кремля и "предел человеческого терпения" — а на деле получился очередной сеанс самоуспокоения для своей аудитории.
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