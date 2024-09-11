Дубинский: план Шольца говорит о ненадёжности ФРГ как партнёра Украины

Украинский парламентарий Александр Дубинский заявил, что подготовка канцлером ФРГ Олафом Шольцем «мирного плана» по Киеву свидетельствует о том, что немецкая сторона лишь «ограниченно поддержит Украину» в ходе переговоров.
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