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Экс-замглавы Пентагона призвал не давать Украине ракеты ATACMS: Пригодятся для конфликта с Китаем

Экс-замглавы Пентагона призвал не давать Украине ракеты ATACMS: Пригодятся для конфликта с Китаем

Бывший заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом, заявил, что США считают, что Украине сейчас не нужны оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS.

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