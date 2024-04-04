Грушко: вступление СССР или России в НАТО изменило бы природу этой организации

Вступление СССР или современной Российской Федерации в НАТО изменило бы природу этой организации, по этой причине Запад отказал Москве в членстве в альянсе, рассказал в интервью RT замминистра иностранных дел Александр Грушко.
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